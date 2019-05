L'UE et Bill Gates lancent un nouveau fonds d'investissement pour l'énergie propre

La Commission européenne, la Banque européenne d'investissement et le fonds Breakthrough Energy Ventures, créé à l'initiative du milliardaire américain Bill Gates, fondateur et ancien PDG de Microsoft, ont annoncé mercredi le lancement d'un nouveau fonds d'investissement pour l'énergie propre.



Cette annonce intervient à l'occasion d'une réunion ministérielle de la "Mission Innovation", un fonds d'investissement de 100 millions d'euros afin d'aider les entreprises européennes innovantes à développer et commercialiser des technologies d'énergie propres radicalement nouvelles, selon un communiqué de l'exécutif européen, publié à Bruxelles.



Cité dans le communiqué, le vice-président de la Commission pour l'Union de l'énergie, Maroš Šefčovič, s'est félicité de voir la coopération "pilote" de l'UE avec Breakthrough Energy se concrétiser si rapidement, soulignant le caractère pionnier de cette initiative qui permet d'aligner les investissements privés et publics dans l'innovation de pointe, au bénéfice de l'Union de l'énergie et l'action de l'UE pour le climat.



"Nous tenons notre engagement de stimuler les investissements public-privé dans l'innovation en matière d'énergie propre. Ce n'est qu'en unissant nos forces entre les secteurs et les continents que nous pourrons lutter contre le changement climatique et construire un avenir durable", a commenté, pour sa part, Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la recherche, des sciences et de l'innovation.



En octobre 2018, les deux responsables européens et Bill Gates, représentant Breakthrough Energy Ventures (BEV), ont annoncé la création du fonds, financé pour moitié par la banque européenne d'investissement garanti par le programme européen de recherche et d'innovation Horizon 2020 et pour moitié par BEV.



La Mission Innovation et le Pacte mondial des maires pour le climat et l'énergie ont annoncé mercredi leur engagement à renforcer leur collaboration et l'engagement entre les citoyens, les gouvernements locaux ainsi que nationaux afin de fournir la recherche et l'innovation nécessaires pour aider à accélérer la révolution des énergies propres.



La Mission Innovation est une initiative mondiale de 24 pays et de la Commission européenne (au nom de l'Union européenne) œuvrant en faveur d'une énergie propre dans le but de la rendre largement abordable. Des champions de chaque pays membre de la Mission Innovation étaient sélectionnés pour leurs performances dans l'accélération et l'ampleur de la révolution de l'énergie propre.