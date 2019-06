L'UE approuve une nouvelle assistance macrofinancière de 150 millions d'euros en faveur de la Tunisie

La Commission européenne a approuvé lundi l'octroi d'un prêt de 150 millions d'euros à la Tunisie au titre du deuxième programme d'assistance macrofinancière (AMF-II) en faveur de ce pays.



"Il s'agit du deuxième des trois versements prévus dans le cadre d'AMF-II en faveur de la Tunisie, doté d'un montant total de 500 millions d'euros", précise la Commission dans un communiqué.



Le commissaire européen pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, Pierre Moscovici, cité dans le communiqué, a relevé que l'aide versée à la Tunisie démontre que "l'Union européenne demeure déterminée à aider la Tunisie et son peuple".



M. Moscovici s'est, par ailleurs, félicité de "la détermination de la Tunisie à prendre les mesures nécessaires pour assurer la croissance et soutenir la relance de son économie".



Le deuxième programme d'assistance macrofinancière en faveur de la Tunisie a été proposé à la suite des attentats terroristes de 2015 qui "ont mis à mal le redressement économique de ce pays", rappelle l'exécutif européen, notant que "cette situation a fortement pesé sur la balance des paiements du pays, et sur sa capacité à couvrir ses besoins de financement".



L'assistance macrofinancière (AMF) s'inscrit dans le cadre de l'action plus générale de l'Union à l'égard de ses voisins et est conçue comme un instrument exceptionnel de réaction aux crises. Les fonds de l'AMF prennent la forme de prêts à long terme et à taux réduit.



Outre l'assistance macrofinancière, la stratégie d'aide à la Tunisie poursuivie par l'UE comprend aussi des programmes d'appui budgétaire au titre de l'instrument européen de voisinage (IEV), ainsi que des prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement.