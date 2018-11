L'UA se "félicite de la volonté" exprimée par le Roi Mohammed VI relative à la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue avec l'Algérie

Le Président de la Commission de l’Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, «s’est félicité de la volonté» exprimée par le Roi Mohammed VI relative à la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation avec l'Algérie.



Dans un communiqué publié vendredi, M. Moussa Faki Mahamat a également «réaffirmé le soutien de l’Union africaine à toute initiative de nature à favoriser la relance de la coopération régionale».



«Le Président de la Commission s’est félicité de la volonté (...) exprimée par le Roi du Maroc, et réaffirme le soutien de l’Union africaine à toute initiative de nature à favoriser la relance de la coopération régionale», indique le communiqué en réaction au Discours Royal à l'occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte.



Dans Son Discours, le Roi Mohammed VI avait souligné la disposition du Maroc au "dialogue direct et franc" avec l'Algérie et proposé la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les "différends conjoncturels" entravant le développement des relations bilatérales.