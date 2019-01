L'UA appelle à la "suspension de la proclamation des résultats définitifs des élections" en RDC

Les chefs d’Etat et de Gouvernement "ont conclu à l’existence de sérieux doutes quant à la conformité des résultats provisoires des élections (en RDC), tels que proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, avec les votes exprimés", indique un communiqué publié par l'Union africaine.



La réunion a été présidée par le Président de l'Union africaine, Paul Kagamé, et a vu la participation de nombre de chefs d'Etat et de Gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), des membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies, de la Troïka de l’UA, ou de leurs représentants, ainsi que celle du Président de la Commission de l’UA, précise la même source.



"Les chefs d'État et de Gouvernement ont convenu de dépêcher d’urgence, en RDC, une délégation de haut niveau comprenant le Président de l'Union et d'autres chefs d'État et de Gouvernement, ainsi que le Président de la Commission de l'UA, pour dialoguer avec toutes les parties prenantes congolaises, aux fins de parvenir à un consensus sur une sortie de la crise post-électorale dans le pays. La réunion a exhorté tous les acteurs concernés en RDC à interagir de façon constructive avec la délégation africaine de haut niveau dans l'intérêt de leur pays et de son peuple", lit-on dans le communiqué.



Cette réunion consultative de haut niveau a eu lieu à la suite de consultations entre le Président de l'Union africaine (UA) et Président de la République du Rwanda, Paul Kagamé, et des dirigeants de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en vue de procéder à un échange de vues sur la situation en République démocratique du Congo (RDC), au lendemain des élections présidentielle et législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018, et de s’accorder sur la voie à suivre.



Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC a informé la réunion sur le processus électoral dans son pays et les développements intervenus subséquemment, ajoute le communiqué, notant que la réunion a également suivi les mises à jour faites par les Présidents de la CIRGL, de la SADC et de la Commission de l'UA, et a eu des échanges de vues approfondis par la suite.