L'Otan appelle la Turquie à la "retenue" dans son opération en Syrie

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a appelé mercredi la Turquie, membre de l'Alliance, à la "retenue" dans son opération en Syrie et à ne "pas compromettre les succès réalisés" contre le groupe Etat islamique.



"Il est important d'éviter les actions susceptibles de déstabiliser davantage la région, d'exacerber les tensions et de causer davantage de souffrances humaines", a-t-il averti dans un communiqué publié par l'Alliance à l'issue de ses entretiens à Rome avec le Premier ministre Giuseppe Conte.



"Je compte sur la Turquie pour agir avec retenue et veiller à ce que les progrès que nous avons réalisés dans la lutte contre l'Etat islamique ne soient pas compromis. Je discuterai de cette question avec le président Erdogan vendredi", a-t-il ajouté.



Jens Stoltenberg a précisé avoir été informé des opérations en cours. Il a indiqué avoir demandé à la Turquie de "veiller à ce que toute action qu'elle pourrait entreprendre dans le nord de la Syrie soit proportionnée et mesurée".



"Nous ne devons pas mettre en péril les progrès que nous avons réalisés ensemble contre notre ennemi commun, l'Etat Islamique (EI), parce que l'EI continue de représenter une grave menace pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que pour toutes nos nations", a-t-il insisté.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mercredi le début d'une nouvelle opération militaire contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), soutenue par les pays occidentaux, et son intention de créer une "zone de sécurité" dans le nord-est de la Syrie pour permettre "le retour des réfugiés syriens dans leur pays".