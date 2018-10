L'Orchestre Philharmonique du Maroc en concert le 13 octobre à Agadir

Pour la troisième année consécutive, les concerts de l’OPM ont pour thème: "Les religions à l’unisson". "Trois artistes issus des trois grandes religions monothéistes partagent la même scène, prônant une image de tolérance, de paix, de dialogue et de respect entre leurs trois cultures", indique un communiqué des initiateurs de cette manifestation artistique.



Le jeune chef d'orchestre, le franco-marocain, Mehdi Lougraïda, sera à la tête de l'Orchestre Philharmonique du Maroc pour ce concert d'ouverture. Il sera accompagné par Sarah Nemtanu au violon et Jérome Pernoo au violoncelle.



Mehdi Lougraïda se passionne tout d'abord pour la flûte traversière avant d'étudier la direction d'orchestre auprès de grands chefs comme Wolfgang Doerner ou Alexandre Bloch. Il a dirigé l'Orchestre national de Lille, ou encore l'Ensemble intercontemporain de Paris.



Outre les représentations à Casablanca et Rabat, le concert prévu, dans un palace de la capitale du Souss, permettra aux amateurs de musique classique de découvrir ou redécouvrir de grandes symphonies et des concertos interprétés par des solistes de renommée internationale.



Au programme figurent des œuvres de Schumann (Ouverture de Manfred), de J. Brahms ( Double concerto pour violon et violoncelle) et de R. Schumann (Symphonie n:3, dite "Rhénane").