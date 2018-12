L'Opep débat d'une baisse de la production de pétrole face à la chute des cours

Le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) ont déjà annoncé lors du G20 qu'ils renouvelleraient l'accord de limitation de la production en 2019. Mais les ministres des deux géants du pétrole et de leurs partenaires vont désormais s'affairer dans la capitale autrichienne pour pouvoir annoncer un accord lors des réunions plénières jeudi et vendredi et regagner leur crédibilité auprès des marchés.



Si ce groupe d'une vingtaine de pays, qui représentent plus de la moitié de la production mondiale, continue d'extraire de l'or noir à des niveaux records, ils risquent en effet de voir les prix continuer de flancher.



Les cours du brut ont chuté de plus de 30% en deux mois et évoluent désormais autour de 60 dollars pour le baril de Brent - la référence européenne. Mais s'ils durcissent leur accord de limitation de leur production, ils pourraient mettre à mal la croissance mondiale, très dépendante d'un carburant au prix abordable.