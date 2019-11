L'Olympique Lyonnais signe un partenariat avec le club marocain du FUS

L'Olympique Lyonnais vient de signer un partenariat avec le club marocain du Fath Union Sport (FUS) de Rabat afin d'apporter son expérience en matière de formation, rapporte lundi le site français de football « Foot01 ».



« L'OL est une référence en matière de formation, et ce lundi le club rhodanien a officialisé la signature d'un accord de partenariat pour trois ans avec le Fath Union Sport, actuel 10e du championnat du Maroc », indique le site.



« Le club de la capitale Marocaine, qui évolue en Botola Pro (1ère division), a choisi d’inscrire la formation au cœur de son modèle de développement. Cette collaboration se matérialisera par des échanges privilégiés entre les cadres techniques des deux structures afin de favoriser le partage d’expertise et l’émergence de jeunes talents locaux. Après le Liban, le Vietnam, la Corée du Sud, le Sénégal, la Chine et le Brésil, le Maroc devient donc le 7ème territoire international sur lequel l’Olympique Lyonnais met en place une coopération technique d’élite avec un acteur majeur local », se félicite le club de Jean-Michel Aulas.



"Et le président de l'Olympique Lyonnais de se réjouir de ce partenariat avec un club du Maroc". « Nous sommes très heureux de concrétiser aujourd’hui ce partenariat avec le FUS de Rabat, qui est reconnu pour la qualité et le sérieux de son projet depuis plus de 10 ans. C’est un club historique qui partage avec l’Olympique Lyonnais des valeurs fortes et un engagement commun pour la formation des jeunes talents. Cette nouvelle étape de notre développement à l’international va nous permettre de renforcer nos liens avec le Maroc qui rassemble aujourd’hui près de 300 000 supporters de l’OL », précise Jean-Michel Aulas.