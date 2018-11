L'ONU réaffirme son soutien à un "dialogue renforcé" entre le Maroc et l’Algérie

Les Nations-Unies ont réitéré, jeudi, leur soutien à un "dialogue renforcé" entre le Maroc et l’Algérie, au grand bénéfice de toute la région.



"Nous avons toujours été très favorables à un dialogue renforcé entre l'Algérie et le Maroc, dont les relations sont très importantes pour la région", a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, lors de son point de presse quotidien à New York.



Il s’agit de la deuxième déclaration du porte-parole du secrétaire générale de l’ONU sur l’importance de l’amorce d’un dialogue soutenu entre le Maroc et l’Algérie et ce, suite au discours que le Roi Mohammed VI avait prononcé à l’occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte, et dans lequel le Souverain a fait part de la disposition du Maroc à entamer un dialogue "direct" et “franc” avec l’Algérie.



Le 7 novembre courant, M. Dujarric avait, en effet, indiqué que le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, "a toujours été favorable à un dialogue renforcé entre le Maroc et l’Algérie".



Dans Son discours à la Nation, le Roi a souligné : "C’est, donc, en toute clarté et en toute responsabilité que Je déclare aujourd'hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations".



“A cet effet, Je propose à nos frères en Algérie la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation. Le niveau de représentation au sein de cette structure, son format, sa nature sont à convenir d’un commun accord”, a dit le Souverain, notant que “Le Maroc est ouvert à d’éventuelles propositions et initiatives émanant de l’Algérie pour désamorcer le blocage dans lequel se trouvent les relations entre les deux pays voisins frères”.