L'ONU lance un appel humanitaire de près de 29 milliards de dollars pour 2020

L'ONU a lancé mercredi un appel humanitaire de près de 29 milliards de dollars (26 milliards d'euros) pour venir en aide à un nombre record de personnes touchées par le changement climatique et la multiplication des conflits de longue durée.



Un rapport intitulé "Global Humanitarian Overview" indique que quelque 168 millions de personnes dans le monde vont avoir besoin d'une aide d'urgence l'an prochain.



Ce chiffre marque "un record dans l'ère moderne", depuis la Deuxième Guerre mondiale, a déclaré aux journalistes le secrétaire général adjoint des Nations unies aux Affaires humanitaires, Mark Lowcock.



Il a expliqué que les besoins augmentaient en partie parce que "les conflits deviennent plus longs et plus intenses".



M. Lowcock a ajouté que le changement climatique, avec son cortège d'inondations et de sécheresses, pesait également sur le fardeau humanitaire.



"La vérité brutale est que 2020 sera difficile pour des millions de personnes", a-t-il reconnu.



Parmi les 168 millions de personnes qui auront besoin d'une assistance l'an prochain, l'appel de fonds de 28,8 milliards de dollars ciblera en particulier 109 millions de personnes les plus nécessiteuses.



Le Yémen et la Syrie restent les pays qui réclament le plus d'aide, et auxquels l'ONU prévoit d'affecter une enveloppe de plus de 3 milliards de dollars.



Mais le Venezuela est le pays dont les besoins humanitaires ont le plus augmenté.



Fin 2018, l'appel de fonds de l'ONU pour 2019 avait estimé à près de 740 millions de dollars les besoins pour ce pays. L'aggravation de la crise économique et sociale a contraint l'ONU à pratiquement doubler l'enveloppe pour 2020 avec un montant de 1,35 milliard de dollars.