L'ONU demande 951 millions de dollars pour les réfugiés rohingyas

Au cours d'un point de presse, le Haut-commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi a dénoncé "les marginalisations et les discriminations contre les rohingyas dans leur pays".



"La solution de la crise est en Birmanie", a insisté M. Grandi, affirmant que "la violence doit cesser" et ce pays doit garantir des droits qu'il n'a jamais accordés à ces personnes, comme la citoyenneté.



Les discussions avec la Birmanie "n'ont pas été très fréquentes, ni très avancées, mais elles se poursuivent", a admis Filippo Grandi. Il est, selon lui, "important de continuer à parler d'un retour", même s'il est difficile de savoir quand il aura lieu.



Cet appel de fonds s'ajoute à près de 500 millions demandés il y a quelques mois, dont l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) aura besoin de plus de 180 millions de dollars.



Une assistance est prévue pour plus de 880.000 réfugiés et près de 340.000 membres des communautés d'accueil, alors que l'ONU s'attend à l'arrivée de 80.000 nouvelles personnes dans les prochains mois.



La coordinatrice de l'ONU au Bangladesh a de son côté mis en garde contre "un désastre naturel" provoqué par les êtres humains si une solution n'est pas trouvée "urgemment" pour le réaménagement du site.



Le Programme alimentaire mondial (PAM) aura besoin de plus de 230 millions de dollars pour apporter de la nourriture pour plus de 800.000 personnes, alors que l'Unicef demande quelque 113 millions pour aider plus de 700.000 personnes.