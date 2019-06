L'OCI appelle à adopter une stratégie globale pour lutter contre l'islamophobie

Les dirigeants du monde islamique ont appelé, vendredi à la Mecque, en clôture du 14è sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), à adopter une stratégie globale en matière de lutte contre l'islamophobie en vue de mettre en place un mécanisme juridique international contraignant pour prohiber la propagation du fléau de l'intolérance, de discrimination et de xénophobie sur la base religieuse et de croyance.



Dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux de ce sommet marqué par la présence du Prince Moulay Rachid qui représente le Roi Mohammed VI, ils ont fait état des préoccupations des pays de l'OCI face à la montée du fléau de l'islamophobie et la recrudescence des incidents et actes de violence motivés par le fanatisme et la haine à l'égard des musulmans à travers le monde.



Dans ce sens, le document a condamné l'attaque terroriste abject, perpétrée le 15 mars 2019, contre des fidèles dans deux mosquées dans la ville de Christchurch, au sud de la Nouvelle-Zélande.



Les dirigeants du monde islamique ont également exprimé leurs préoccupations face aux actes de violence ayant visé récemment les musulmans en Sri Lanka, appelant le gouvernement de ce pays à déférer les auteurs de ces actes devant la justice, à lutter fermement contre la propagation du discours de la haine et de l'intolérance et à garantir la sécurité de la minorité musulmane en Sri Lanka. Ils ont incité aussi les pays abritant des minorités musulmanes et des migrants à éviter toute politique ou pratiques faisant l'amalgame entre l'islam et le terrorisme ou le radicalisme.



Le communiqué a réitéré la position des Etats membres rejetant toutes les formes et manifestations de terrorisme, notant que l'extrémisme et le fanatisme n'ont aucun lien avec l'Islam tolérant et du juste milieu.