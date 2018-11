L'Italie consacre plus de 165 millions d’euros pour soutenir l’économie tunisienne

Ces fonds sont dédiés au financement de différents programmes de partenariat en Tunisie, a précisé M. Conte qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue d’une entrevue avec le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed.



En visite en Tunisie, le responsable italien a exprimé la disposition de son pays à procéder, si la situation en Italie le permette, à la reconversion des dettes tunisiennes en des investissements dans des projets de développement dans des secteurs comme l'agriculture. Il a ajouté que Tunis et Rome examineront les moyens de renforcer les voies de migration régulière à travers le lancement d'un programme de rapatriement des Tunisiens en situation irrégulière tout en les aidant à créer des projets dans leurs régions d'origine.



De son côté, le chef du gouvernement Youssef Chahed a indiqué que l'Italie a approuvé le financement d'un projet de développement intégré dans la délégation d'El Mohdadh à Kébili, à l'instar du projet pilote de Rejim Maatoug. Il a été également convenu, qu'en concrétisation du mémorandum d'entente signé entre les deux pays en 2017, une nouvelle ligne de financement sera créée sous forme de crédit d'un montant de 50 millions d'euros.



Le chef du gouvernement tunisien a souligné que l'Italie consacrera un montant de 25 millions d'euros sous forme de crédit pour la promotion du secteur de l'éducation en vue d'améliorer l'infrastructure et les services scolaires comme la construction, l'aménagement et l'équipement des écoles publiques. Il s’est, par ailleurs, déclaré satisfait de l'accord qui sera bientôt signé entre la Tunisie et l'Italie pour la promotion de l'infrastructure du transport électrique et visant à renforcer l'échange énergétique entre l'Europe et l'Afrique du Nord (ELMED).



Ce projet dont le coût s'élève à 600 millions d'euros a été validé par la Commission européenne, a assuré le chef du gouvernement. Il a aussi rappelé que l'initiative italienne ERASMUS de la Méditerranée lancée en 2017 a permis d’augmenter le nombre de bourses universitaires accordées aux étudiants tunisiens de 72 durant l'année universitaire écoulée à 180 au cours de cette année.



L'Italie est le premier partenaire commercial de la Tunisie au niveau des importations et ce, depuis 2017 et le deuxième partenaire économique au niveau des investissements étrangers directs avec un volume d'investissements qui dépasse 1,850 milliard de dinars et 881 entreprises ayant contribué à la création de près de 68 mille postes d'emploi.