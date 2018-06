L’Irlande annonce l’ouverture de son ambassade à Rabat

Cette annonce a été faite par le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney lors de l’évènement "Global Ireland", une initiative du gouvernement irlandais visant à élargir et à approfondir la présence de l’Irlande à l'étranger.



«Une nouvelle ambassade à Rabat nous permettra de développer des opportunités commerciales, notamment dans le secteur agroalimentaire, les machines agricoles et les énergies renouvelables », souligne le ministère irlandais des Affaires étrangères dans un communiqué.



«L'Irlande est actuellement l'un des rares États membres de l'UE sans présence en Afrique du Nord, une région stratégiquement importante aux frontières de l'Europe et un partenaire important », relève la même source.



«Notre réseau de missions diplomatiques, composé de 80 ambassades, consulats et représentations, est modeste selon les normes internationales. Je crois qu'il est important d'investir maintenant dans cette présence mondiale», a affirmé le ministre irlandais cité par le communiqué de son département. Ce redéploiement aidera l’Irlande «à jouer pleinement son rôle pour relever les défis mondiaux, tout en respectant nos obligations morales en tant que citoyens du monde », a ajouté le chef de la diplomatie irlandaise.



Les intérêts diplomatiques de l’Irlande au Maroc sont représentés par l’ambassadeur de ce pays au Portugal, ainsi que par deux consuls honoraires à Agadir et Casablanca, rappelle-t-on.