L'Iran prêt à négocier sur ses missiles si l'Occident détruit les siens (chef militaire)

L'Iran acceptera de "parler de ses missiles" si "les Etats-Unis et les pays européens détruisent leurs armes nucléaires et leurs missiles longue portée", a déclaré samedi Massoud Jazayeri, porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes.



"Ce que les Américains disent, par désespoir, pour limiter le programme balistique de l'Iran est un rêve inaccessible", a ajouté M. Jazayeri, cité par l'agence Irna.



"C'est le résultat de leurs échecs et leurs défaites dans la région", a-t-il encore affirmé.



Le président américain Donald Trump a menacé en janvier de se retirer de l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et les puissances du groupe 5+1 en 2015 si Téhéran refuse de limiter son programme balistique.



Les gouvernements européens tentent d'adoucir la position de M. Trump dans le but de sauver l'accord nucléaire, tout en critiquant le programme balistique de l'Iran et son influence grandissante dans la région.



Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui doit se rendre lundi à Téhéran, a déclaré fin janvier que l'Iran devait "coopérer" sur son programme balistique et ses activités dans la région, qualifiées d'"hégémoniques", s'il "veut revenir dans le concert des Nations". (afp)