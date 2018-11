L'Iran lance la production en série de son avion de combat

L'Iran a lancé la production en série du Kowsar, un avion de combat destiné à son armée de l'air, rapporte samedi la télévision d'Etat. "Très vite, l'avion sera produit en quantités nécessaires et il sera mis à la disposition de l'armée de l'air", a déclaré Amir Hatami, le ministre de la Défense iranien lors d'une cérémonie retransmise à la télévision.



Selon Téhéran, le Kowsar a été intégralement conçu en Iran et il sera capable de transporter une grande variété d'armements. Il pourra également être utilisé pour de courtes missions de soutien aérien.



L'armée de l'air iranienne est actuellement faiblement dotée et elle utilise des avions de combats russes ou américains acquis avant la révolution.