L'Irak convoque l'ambassadeur d'Algérie pour des slogans pro-Saddam lors d'un match de foot

Dans un communiqué, le porte-parole du ministère, Ahmed Mahjoub, a indiqué que Bagdad avait exprimé "l'indignation du gouvernement et du peuple irakiens" face à "une glorification de l'horrible visage du régime dictatorial meurtrier de Saddam Hussein", renversé en 2003 par l'invasion emmenée par les Etats-Unis.



Ces slogans ont poussé dimanche soir l'équipe de Bagdad des Forces aériennes à quitter le terrain à Alger, aux environs de la 75e minute, alors qu'elle était menée 2-0 par le club local de l'USMA (Union sportive de la Médina d'Alger). L'arbitre à dû arrêter ce match organisé dans le cadre de la Coupe arabe ds clubs.



"Dieu est le plus grand, Saddam Hussein", ont notamment chanté les supporteurs algériens selon des vidéos tournées dans les tribunes du stade et mises en ligne.



Selon les sites algériens d'information TSA (Tout sur l'Algérie) et sportif Competition.dz, des injures contre les chiites --minoritaires dans le monde musulman mais majoritaires en Irak-- ont également été scandés par les supporters du club d'Alger.



La Fédération irakienne de football a menacé de retirer ses équipes de la Coupe arabe des clubs, se disant "opposée à tout slogan raciste ou confessionnel".



"Si la Fédération arabe de football ne prend pas de décision pour rétablir le droit du foot irakien (...), la Fédération irakienne retirera ses clubs", affirme dans le texte son président Abdel Khaleq Massoud.



"Nous n'acceptons pas que le public insulte notre pays et nous insulte. Ce public a des idées arriérées et racistes", a lancé de son côté Bassem Qassem, entraîneur des Forces aériennes dans une vidéo diffusée par les instances du foot irakiennes.



Interrogé par la chaîne sportive algérienne El Heddaf, le gardien de l'USMA, Mohamed Lamine Zemmamouche a estimé que "ce qu'ont fait les supporteurs est regrettable".



"Nous avons été très bien accueillis lors du match aller en Irak", a-t-il rappelé. Le club algérois n'a pas réagi officiellement.



Sur les réseaux sociaux, les supporteurs de l'USMA assumaient leurs chants pro-Saddam Hussein.



"Crise diplomatique, manifestations et convocation de l'ambassadeur... Nous le disons une nouvelle fois "Allah Akbar (Dieu est le plus grand), Saddam Hussein restera dans nos coeurs tant que nous sommes en vie", peut-on lire sur @USMAdz37 une page Facebook de fans du club algérois.



Sur cette même page, un des internautes identifié comme Mohamed Moulhim Zemmouri accuse dans un commentaire les Irakiens d'avoir "fait tout un drame pour faire oublier leur débâcle" sur le terrain.



Fin 2015, Alger avait dû s'excuser auprès de Ryad, après le déploiement, lors d'un match de 2e division d'une banderole accusant le roi d'Arabie Saoudite de soutenir la décision du président américain Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël.