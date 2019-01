L'Irak adopte le budget de 2019, en hausse de près de 45% par rapport à l'an dernier

Les recettes de ce budget, l'un des plus importants de l'histoire de ce pays pétrolier, s'élèvent à 111,8 milliards de dollars, basées sur des exportations de pétrole de 3,9 millions de barils par jour au prix moyen estimé de 56 dollars.



Le déficit budgétaire qui s'élève à 23,1 milliards de dollars, a plus que doublé par rapport à 2018, alors que les investissements montent à 27,8 milliards de dollars.



Ce budget consacre également une part grandissante au Kurdistan (de 17% à 12,6%), qui a vu son allocation revalorisée pour 2019, après une coupe de sa part du budget en 2018.



Concernant la part des salaires, pensions et cotisations sociales pour les fonctionnaires, celle-ci représente 52 milliards de dollars, soit une hausse de 15% par rapport à 2018.



Les parlementaires devaient également voter pour la nomination de nouveaux ministres alors que le Premier ministre Adel Abdel Mahdi, désigné il y a trois mois, n'a toujours pas complété son cabinet.