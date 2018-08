L'International marocain Sofyan Amrabat quitte Feyenoord pour le club Bruges

Le milieu de terrain international marocain, Sofyan Amrabat, a rejoint le Club Bruges en provenance du Feyenoord, a annoncé, vendredi, le club champion de Belgique.



Amrabat, qui a participé à la dernière Coupe du monde en Russie avec le Maroc, a signé un contrat de 4 ans au stade Jan Breydel, a précisé le Club Bruges.



Le joueur de 22 ans, qui a porté les couleurs du Maroc à sept reprises, a indiqué sur son compte instagram être "très heureux et excité de commencer un nouveau chapitre de sa carrière avec le Club Bruges".



En 2017, Sofyan Amrabat avait quitté Utrecht pour Feyenoord où il a disputé 31 matchs (2 buts, 2 passes décisives), dont six en Ligue des champions.



Il compte à son palmarès une Coupe et deux Supercoupes des Pays-Bas remportées avec Feyenoord en 2017 et 2018.