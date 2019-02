L'Institut français lance un appel aux designers marocains pour développer un prototype de Bibliobus

L'Institut français du Maroc lance un appel aux designers marocains pour développer un prototype de Bibliobus, un bus et une équipe qui sillonnent le Maroc à la rencontre des populations rurales et périurbaines, souvent isolées et ayant un accès limité à l’offre culturelle.



L’aménagement extérieur et intérieur et le mobilier du bus seront réalisés en collaboration avec des artisans marocains du choix des designers, indique l'Institut français sur son site électronique.



La date limite pour soumettre les candidatures est le 31 mars 2019, précise l'institut, ajoutant qu'une commission de sélection des dossiers se réunira en avril 2019 et que les résultats seront transmis par e-mail à l’issue de la commission.



La participation à l’appel à projet "ne constitue en aucun cas une autorisation d’utiliser ou d’acquérir un droit de propriété quelconque sur les créations, logos, inventions et droits de propriété intellectuelle de l’Institut français du Maroc, dont certains sont notamment mis à disposition des candidats", avertit la même source.



"Né d’un désir d’échange, de dialogue et de partage interculturel, Bibliobus agit pour l’accès à la culture pour toutes et tous, en valorisant les savoir-faire et la jeune création marocaine et en proposant des dispositifs innovants", lit-on sur le site web de l'Institut français.



En libre accès dans le bus, une bibliothèque innovante au contenu diversifié et interactif : espaces livre, numérique, multimédias et cinéma.