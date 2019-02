L’Institut Pasteur du Maroc adopte le projet de création d’une unité pharmaceutique à Tit Mellil

Le ministre de la Santé, Anas Doukkali, a souligné l'importance de ce projet fondamental, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé et qui permettra de couvrir la demande nationale, réduire le prix des sérums et des vaccins et l’ouverture sur d’autres marchés notamment africains.



D’autre part, le ministre a souligné le rôle principal de l’Institut dans le domaine de la santé publique à travers l’accompagnement du système de santé par le biais de l’organisation de nombreuses activités, relatives notamment à la recherche scientifique et à la distribution de vaccins et de sérums.



Pour sa part, le directeur de l’Institut, Abderrahmane Maaroufi, a fait observer que la création de cette unité, qui sera installée à la ferme expérimentale de l’Institut à Tit Mellil, s’inscrit dans le cadre du partenariat avec le secteur privé et intervient suite à une étude d’évaluation préliminaire du projet réalisée par l’Institut.



Il a, en outre, ajouté que ce projet permettra de répondre aux besoins nationaux en vaccins et en sérums afin de lutter contre un grand nombre de maladies infectieuses et envenimations causées par les piqures de scorpions et les morsures de vipères.



Il permettrait également au Maroc de se positionner parmi les pays producteurs et exportateurs de ces produits biologiques, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en matière de sécurité sanitaire.



Le Conseil a, par ailleurs, adopté le Plan stratégique de l'Institut pour la période 2019-2023, qui visait principalement à développer l'efficacité de l'Institut et à renforcer son statut d'institution nationale de référence dans le domaine de la santé publique.