L'Inde teste avec succès un missile balistique à capacité nucléaire Agni-V

L' Inde a testé avec succès lundi le lancement de son missile balistique à capacité nucléaire, Agni-V, au large de la côte d'Odisha (est), a annoncé le ministère indien de la Défense.



Le missile sol-sol ayant une portée de 5.000 km a été lancé vers 13h30 à partir de la zone de test intégrée (ITR) de l'île Abdul Kalam dans l'État de l'Odisha, a précisé une source du ministère de la Défense.



Le missile développé par le "Strategic Forces Command" et l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) est le plus avancé en termes de navigation et de guidage, d’ogives et de moteurs.



Il s'agit du septième essai du missile balistique Agni-V à la pointe de la technologie. Il a été testé pour la dernière fois le 3 juin 2018.



Agni-5 est un missile à trois étages mesurant 17 mètres de haut et 2 mètres de large. Il est capable de transporter 1,5 tonne d'ogives nucléaires.



L'Inde compte déjà dans son arsenal la série de missiles Agni : Agni-1 avec une portée de 700 km, Agni-2 avec une portée de 2 000 km, Agni-3 et Agni-4 avec une portée de 2.500 km à plus de 3.500 km.