L'Inde et la Suède signent deux protocoles d'accord dans le secteur des énergies renouvelables

Le premier protocole d'accord a été signé entre Spowdi, fabricant suédois de pompes solaires, et EMVEE, une entreprise basée à Bangalore, pour l'installation et la fabrication des pompes à Bangalore.



Le deuxième protocole d'accord a été signé par Swedish Neutral, fournisseur suédois de système de protection contre les fuites à la terre, et le leader de la distribution d'électricité en Inde, Tata Power DDL, pour la mise en place d'un projet pilote de protection contre les fuites à la terre à Delhi.



Les protocoles d'accord ont été signés en marge de l'inauguration de l'exposition "Durabilité de la Suède - Showroom India" initiée par la société suédoise des énergies et l'ambassade de Suède à New Delhi dans le cadre du programme Suède-Inde Nobel Memorial.



L'exposition a été mise en place en Inde en tant que première étape vers un programme bilatéral intitulé «India Sweden Innovations Accelerator (ISIA) » qui met en avant diverses technologies suédoises innovantes dans le domaine du développement durable.



Ce programme a été reconnu comme projet phare pour développer la recherche, l’innovation et la coopération entre entreprises sur les nouvelles technologies énergétiques innovantes entre l’Inde et la Suède.