L'Inde et la Chine organisent des exercices militaires conjoints en décembre

Chaque partie enverra 100 soldats pour participer aux septièmes exercices militaires conjoints entre l'Inde et la Chine, qui porteront principalement sur les opérations de lutte contre le terrorisme, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Ren Guoqiang, lors d'un point de presse.



Les exercices « Main dans la main » vont favoriser la compréhension entre les deux armées et améliorer leurs capacités de défense, a indiqué le porte-parole de la Défense.



Les exercices, qui se termineront le 23 décembre, comprendront des séances de tir à munitions réelles et une formation de base, a-t-il précisé, ajoutant que les forces armées chinoises et indiennes devraient "travailler main dans la main au profit des peuples des deux pays".



Après un an d'impasse à cause des tensions entre les armées des deux pays sur le plateau du Doklam, dans les hauteurs de l'Himalaya, les hauts responsables de la défense de l'Inde et de la Chine ont tenu, le 15 novembre, le neuvième dialogue annuel sur la défense et la sécurité et ont convenu de renforcer les échanges et les interactions militaires.