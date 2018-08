L'Inde deviendrait la 5e économie mondiale en 2019

L'Inde s'apprête à dépasser le Royaume-Uni pour devenir la cinquième économie mondiale l’année prochaine, a indiqué jeudi le ministre indien de l’Économie et des Finances, Arun Jaitley.



"Cette année, nous avons dépassé la France. L'année prochaine, nous pourrons dépasser la Grande-Bretagne pour devenir la cinquième économie mondiale", a-t-il dit lors de la cérémonie d’inauguration de l'immeuble des bureaux de la Commission de la concurrence en Inde (CCI ).



Le produit intérieur brut (PIB) de l'Inde a été estimé à 2.597 milliards de dollars à la fin de 2017, dépassant ainsi l'économie française (2.582 milliards de dollars). L’économie britannique s’établissait pour sa part à 2.900 milliards de dollars à la fin de 2017.



Le ministre de l'économie a également exprimé sa confiance que son pays figurera parmi les trois premières économies mondiales dans les 10 à 20 prochaines années.



Au cours de cette année, l’Inde a enregistré une croissance de 6,7% et devrait atteindre 7,4% avant la fin de l’exercice 2018, grâce à la reprise de l’industrie et à la bonne saison agricole, a relevé M. Jaitley.



"Nous envisageons de progresser en moyenne de 7 à 8% grâce à l'expansion des activités économiques", a noté le ministre, soulignant que le pays a le potentiel de dépasser les grandes économies qui connaissent une croissance beaucoup plus faible que l’Inde.



L'Inde a connu un décollage économique plutôt lent dans les années 1980 avant de s'accélérer depuis les grandes réformes entreprises à partir de 1991. La libéralisation commerciale s'est manifestée par une forte chute des droits de douane et par une ouverture progressive aux investissements étrangers.