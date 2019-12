L'IMA célèbre la journée mondiale de la langue arabe

L’Institut du monde arabe (IMA) se joint à la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre), à travers une programmation éclectique destinée à faire découvrir cette langue riche et à s’ouvrir a sa culture.



Pour la cinquième fois, du 13 au 15 décembre, l’IMA fête la Journée mondiale de la langue arabe, instaurée par l’UNESCO en 2012, "l’occasion de découvrir la cinquième langue la plus pratiquée au monde, a l’entendre, a la pratiquer, et a s’ouvrir ainsi a la culture d’une immense richesse a laquelle elle donne accès", indique l’IMA dans un communiqué.



Pour cette édition, placée sous le signe du plurilinguisme en France, le Président de l’IMA, Jack Lang a tenu à rappeler « combien l’arabe est, aujourd’hui, pleinement une langue de France, car elle est quotidiennement pratiquée a l’oral comme a l’écrit dans l’hexagone », souligne la même source. « Malheureusement, elle souffre encore d’une image ambivalente et ne bénéficie pas de l’enseignement qu’elle mérite a l’école », regrette l’IMA, qui propose tout au long de l’année, avec son Centre de langue, « un enseignement moderne et lai que, loin de toute considération religieuse ou ethnique, ouvert a tous les âges et tous les niveaux ».



Initiation à la langue arabe, dictée géante, lectures poétiques et littéraires, projection de films, musique, ateliers de calligraphie…, l’IMA a concocté une programmation éclectique destinée à faire découvrir la richesse de cette cinquième langue la plus pratiquée au monde.



En avril dernier, l’IMA avait lancé un certificat de maîtrise de l'arabe internationalement reconnu, sur le modèle du TOEFL en anglais, destiné à attester du niveau de maîtrise de cette langue. Le CIMA, acronyme de "certificat international de maîtrise en arabe", s’adresse à toute personne de plus de 15 ans qui souhaite disposer d'un certificat attestant son niveau en langue arabe, que ce soit pour des raisons académiques, professionnelles ou personnelles. Il servira notamment à valoriser le niveau linguistique d'un candidat qui postule à un emploi ou à valider un parcours de formation, affirme l’IMA.



Le CIMA compte aujourd’hui 18 centres d’examen agréés dans 12 pays. Après une première session en juin dernier, une 2e session se déroule du 30 novembre au 12 décembre 2019, et la suivante se tiendra en mai 2020.



En octobre dernier, l’Institut du monde arabe a été accepté comme « institutional affiliate » de ALTE (Association of Language Testers in Europe), l’association qui regroupe les plus grands organismes certificateurs de langue.