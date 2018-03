L'Hermione-La Fayette est arrivée à Tanger

Programme de l’escale de Tanger

Du 9 au 12 mars 2018



Une escale tangéroise sous le signe de Libres Ensemble pour la Francophonie



Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI du Maroc



L’escale à Tanger est l’occasion pour la Francophonie qui célèbre les deux ans du mouvement « Libres Ensemble », fil rouge du voyage 2018 de l’Hermione, de proposer une programmation à la jeunesse tangéroise : concours pour les jeunes développeurs, ateliers de formation, exposition, humour et liberté d’expression « Rire Ensemble ».



Le mouvement citoyen « Libres Ensemble » est né en mars 2016 en résistance aux vagues d’attentats et à la tendance au repli sur soi dans le monde.



9 mars – 15h :



Cérémonie de bienvenue de la frégate Hermione à Tanger en présence des autorités marocaines à 15h.

10 mars :



Journée anniversaire de l’initiative Libres Ensemble avec des ateliers de formation destinés aux jeunes organisés en partenariat avec le Centre national des droits de l’Homme du Maroc, un atelier sur la participation citoyenne et l’éducation aux médias et à l’information par l’UNESCO (résultat de NET-MED Youth).

Lancement de l’Innovathon de la Francophonie, concours de développeurs sur des projets liés à la sensibilisation du public au traitement des déchets au Technopark en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Université Abdelmalek Essaadi, la Commune de Tanger et Founder Family.

Soirée « Rire Ensemble », spectacle d’humoristes pour célébrer l’initiative Libre Ensemble avec Mounia Magueri, Les inqualifiables, Youssef Ksyier, organisé par l’OIF en partenariat avec le Marrakech du Rire et l’Institut français de Tanger.

11 mars :



Journée dédiée aux collégiens et aux lycéens avec des visites à bord de la frégate

12 mars :



15h00 : Remise des Prix de l’Innovathon au Technopark,

17h00 : départ de l’Hermione.