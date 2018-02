L'Europe continue à grelotter sous le froid sibérien, au moins 40 morts

La vague de froid sibérien qui s'est abattu ces derniers jours sur l'Europe avait fait une quarantaine de morts mercredi, dont de nombreux sans-abri, et continuait à semer la pagaille dans les transports.



Surnommée "La Bête de l'Est" par les médias britanniques, "L'Ours de Sibérie" aux Pays-Bas, le "canon à neige" en Suède ou le "Moscou-Paris" en France, cette vague de froid a fait au moins 41 morts depuis vendredi: dix-huit en Pologne, six en République tchèque, cinq en Lituanie, quatre en France, quatre en Slovaquie, deux en Italie et en Roumanie. En Estonie, le froid a fait sept morts sur l'ensemble de février.



Dans la nuit de mardi à mercredi, le mercure est tombé jusqu'à -21°C dans les régions montagneuses de Croatie et de Bosnie, -20°C à Lübeck dans le nord de l'Allemagne, -19°C dans le sud de la Pologne, -18°C près de Liège en Belgique et -10°C dans les environs de Londres.



En Suisse, un pic négatif de -36°C a été enregistré à Glattalp, à 1.850 mètres d'altitude, un endroit inhabité coutumier de ce type d'extrêmes. En France, la nuit de mardi à mercredi a été la plus froide de l'hiver dans le nord-est de la France avec notammment -12°C à Metz.



Les températures glaciales, qui devraient perdurer jusqu'à jeudi, affectaient principalement les sans-abri. Trois d'entre eux ont péri en France et en République tchèque depuis vendredi et deux en Italie, dont un qui refusait de quitter l'endroit où il dormait dehors à Milan.



Ruée dans les supermarchés



En Belgique, plusieurs villes ont pris la décision inédite de forcer les personnes sans domicile fixe à rejoindre un refuge.



En Allemagne, l'Association d'aide pour les sans-abris a réclamé que les centres d'accueil soient ouverts toute la journée et pas seulement la nuit: "On peut aussi mourir de froid pendant la journée", a insisté Werena Rosenke, à la tête de l'association, qui a recensé quatre décès dus au froid depuis le début de l'hiver.