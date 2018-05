L'Etat des Emirats arabes unis se tient aux côtés du Maroc contre les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures du Royaume

L'Etat des Emirats arabes unis a réaffirmé, mardi, sa position aux côtés du Maroc contre les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures du Royaume.



"Nous sommes aux côtés du Maroc dans la défense de ses causes nationales et contre toutes les ingérences iraniennes dans les affaires intérieures du Royaume", a souligné sur son compte Twitter le ministre d'Etat émirati pour les Affaires étrangères, Anouar Karkach.



"Notre politique appuyant le Maroc est une coutume instaurée par Feus Cheikh Zayed et SM Hassan II que Dieu ait leurs âmes en Sa Sainte Miséricorde et notre position demeure constante pour le meilleur et pour le pire", a-t-il ajouté.



Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita avait annoncé que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations avec l'Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au "Polisario".