L'Espérance Sportive de Tunis se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique

Les buts ont été inscrits par Saad Bguir (23, 27), Franck Kom (86) pour l'Espérance ST et Dylan Bahamboula (62) pour le CS Constantine.



Au match aller, les "sang et or" s'étaient imposés également à Constantine (3-2).



La formation tunisienne devra affronter en demi-finale le TP Mazembe de la RD Congo qui a éliminé les Tanzaniens de Simba FC 4-1 (0-0 à l'aller) samedi à Lubumbashi.



L'Espérance ST accueillera en demi-finale aller la formation congolaise, le 26 avril à Radès et disputera la demi-finale retour à Lubumbashi le 3 mai prochain.