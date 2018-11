L'Espagne veut consolider davantage ses relations de coopération avec le Maroc (président du gouvernement espagnol)

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a exprimé, lundi à Rabat, la volonté de son pays de consolider davantage ses relations de coopération avec le Maroc, notamment dans les domaines de la sécurité, de la migration et de l'économie.



"L’Espagne et le Maroc ne sont pas que des pays amis et voisins, mais surtout des partenaires stratégiques. Les deux gouvernements partagent la même vision sur les moyens de faire face aux défis communs", a souligné M. Sanchez lors d’un point de presse tenu suite à une rencontre avec le chef de gouvernement, Saad Dine El Otmani.



Le président du gouvernement espagnol a réaffirmé, dans ce cadre, l’engagement de Madrid à défendre les positions du Maroc au sein des fora internationaux, en particulier l’Union européenne.



Par ailleurs, M. Sanchez a fait état de l’intérêt que porte son pays au lancement du projet de mise en place d’une troisième interconnexion électrique entre l'Espagne et le Maroc.



Il a salué, en outre, les efforts déployés par le Maroc pour promouvoir la culture marocaine en Espagne, par l’organisation d’activités culturelles dans différentes villes espagnoles, rappelant que l’Espagne sera l’invité d’honneur de la prochaine édition du Salon International de l'Edition et du Livre de Casablanca.



Pour sa part, M. El Otmani s'est félicité de la convergence de vues entre le Maroc et l'Espagne au sujet des questions régionales et internationales, notamment celles se rapportant à la stabilité, la paix et la sécurité.



Il a mis en avant les excellentes relations unissant les deux Royaumes sur les plans politique, économique et culturel, faisant savoir que les entretiens qu'il a eus avec son homologue espagnol ont été l'occasion de prendre des initiatives et décisions à même de renforcer davantage les relations bilatérales.



Ainsi, sur le plan économique, un forum maroco-espagnol des hommes d'affaires se tiendra en marge de la réunion de haut niveau durant le premier semestre 2019, a annoncé M. El Otmani, plaidant pour un renforcement de la coopération maroco-espagnole en Afrique conformément à la stratégie africaine du Roi Mohammed VI.



Au niveau culturel, M. El Otmani a exprimé ses remerciements au chef du gouvernement espagnol pour l'intention de son pays d’augmenter les subventions dédiées aux étudiants marocains en Espagne.



En outre, M. El Otmani a mis en exergue le soutien constant de l'Espagne au Maroc dans les différentes instances relevant de l'Union européenne, citant, à cet égard, l’appui de Madrid aux accords de pêche et agricole entre Rabat et l’UE.