L'Espagne transfère au Maroc la propriété du Grand Théâtre Cervantes de Tanger sous forme de donation irrévocable

L’Espagne, propriétaire actuel du terrain et du bâtiment "Gran Teatro Cervantes" (Grand Théâtre Cervantes) de Tanger, en transfère au Maroc, sous forme de donation irrévocable, en vertu d'un protocole signé mercredi au Palais des Hôtes à Rabat lors d'une cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI.



La propriété transférée du "Gran Teatro Cervantes" fera partie du "Domaine Privé de l’Etat marocain" et ne pourra en aucun cas être transférée à un tiers. La donation est nette de toute charge.



Dans le cadre de cet accord signé, par le Ministre des Affaires Etrangères et de la coopération Internationale, Nasser Bourita, et le Ministre espagnol des Affaires Etrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, Josep Borrell i Fontelles, le Maroc s'engage à restaurer l’immeuble dans son intégralité, en respectant l’architecture d’origine, tant de la façade que de l’intérieur, et en préservant la conception d’origine du théâtre. Dans un délai raisonnable, le Royaume du Maroc présentera le projet de réhabilitation de la propriété.



La restauration sera effectuée dans un délai de trois ans maximum, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.



Le Royaume s'engage aussi à prendre à sa charge la totalité des frais de restauration, de rénovation, de gestion et d’entretien et à maintenir le nom de « Gran Teatro Cervantes » et préserver sa symbolique et son histoire.



Le Maroc garantira en outre les fins d’utilité publique et d’intérêt social et de promotion de la culture en général, et des cultures espagnole et marocaine en particulier, en destinant le théâtre à un usage conforme auxdites fins et assurera la gestion du "Gran Teatro Cervantes".