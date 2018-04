L'Espagne souligne les efforts du Maroc dans la lutte contre l’immigration clandestine

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio, a souligné, mercredi à Athènes, l’effort considérable consenti par le Maroc dans le domaine de la lutte contre l’immigration illégale, le qualifiant de "fondamental" pour le contrôle des flux migratoires illégaux vers l’Union européenne (UE).



"Le Maroc mérite, à notre avis, une mention particulière" pour ses efforts en la matière, a dit M. Zoido lors d’un entretien avec le ministre grec de la Politique migratoire, Dimitris Vitsas, et le ministre adjoint grec de la Protection civile, Nikos Toskas.



Selon un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur, M. Zoido a mis en exergue aussi "la collaboration efficace" entre l’Espagne et le Maroc qui a donné des résultats positifs dans le domaine de la lutte contre l’immigration illégale.



Le ministre espagnol a relevé, par ailleurs, qu’il est "prioritaire" que l’Union européenne reconnaisse l’importance des efforts consentis par les pays de transit des migrants, notamment le Maroc, pour la gestion des flux migratoires.



Il a indiqué, dans le même contexte, que l’Espagne estime que "la seule réponse efficace" au phénomène migratoire passe par une approche globale centrée sur la prévention en vue d’apporter des solutions adéquates et équilibrées aux différentes facettes de cette problématique.