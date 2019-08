L'Espagne octroie une aide de 32 millions d'euros au Maroc pour contrôler l'immigration irrégulière

Le gouvernement espagnol en fonction, réuni vendredi en Conseil des ministres, a approuvé l'octroi d'un montant de 32,2 millions d'euros pour aider le Maroc dans ses efforts visant à contrôler l'immigration irrégulière.



Cette aide, qui vise à soutenir la coopération policière internationale, provient du budget du ministère espagnol de l'Intérieur et sera versée aux autorités marocaines, en vue d'appuyer leurs efforts visant à lutter contre l'immigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.



L'exécutif espagnol a, à cet égard, considéré que la coopération avec les pays tiers est essentielle pour lutter, plus efficacement, contre les réseaux de trafic de migrants et freiner les flux migratoires irréguliers.



Ce montant vient s'ajouter à une aide de 26 millions d'euros, approuvée le 5 juillet dernier par l'exécutif espagnol, destinée à soutenir le Maroc dans ses efforts visant à renforcer le contrôle de ses frontières et à contenir l'immigration irrégulière.