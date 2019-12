L'Espagne lance un nouvel avertissement à ses ressortissants de quitter les "Camps de Tindouf" en Algérie

Les recommandations interviennent sur la base "d’informations relatives à la préparation d’enlèvements d’étrangers des camps de réfugiés et des zones situées à l’est du mur de sable et à la mise en place d’un plan pénal ciblant les intérêts espagnols dans les camps», indique le gouvernement dans une missive adressée à la Minurso, indiquent les mêmes sources.



Le gouvernement recommande notamment d’« arrêter tout mouvement après 22h (couvre-feu à 22h) sauf dans les cas d’urgence. Tout mouvement après 22h devrait se faire sous escorte », de « respecter les procédures et les protocoles de mouvement établis » ou encore de « suivre les procédures établies pour garer les véhicules de l’ONU »



Dans son communiqué de novembre dernier, le site du ministère espagnol des Affaires étrangères avait déjà relevé une "activité croissante des groupes terroristes" dans la région.



Dans une recommandation, le département espagnol des Affaires étrangères avait fortement recommandé "une extrême prudence" dans toute l'Algérie et demandé de "s'abstenir de se rendre dans certaines zones" qui se trouvent au sud, y compris les camps du Polisario et les frontières avec Mali, Niger, Libye, Mauritanie.



Le département avait conseillé également d'éviter les déplacements, à moins que cela ne soit une nécessite absolue, indiquant qu'il existe "un risque d'enlèvements et d'attaques terroristes dans tout le pays" (Ndlr: Algérie).



Par Atlasinfo