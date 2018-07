L’Espagne exprime sa satisfaction de l’entente entre le Maroc et l’UE sur le contenu du futur accord de pêche

Le ministre espagnol de l’agriculture, la pêche et l’alimentation, Luis Planas, a fait part de la satisfaction du gouvernement de son pays de l’entente entre le Maroc et l’Union européenne (UE) sur le futur accord de pêche et son protocole d’application, annoncée vendredi par les deux parties.



Il s’agit d’un accord "qui souligne une relation à vocation stable et profonde entre l’Union européenne et le Maroc", a relevé M. Planas, cité dans un communiqué de son département, soulignant que cette entente est "le fruit d’un travail bien fait".



Le ministre espagnol a mis en valeur l’importance du futur accord de pêche entre le Royaume et l’UE du point de vue des ressources halieutiques et des activités qui seront développées dans son cadre.



Le Parlement européen devra ratifier le futur accord dans les prochains mois, a-t-il poursuivi, formant le vœu que ce nouveau cadre de coopération "puisse entrer en vigueur le plus tôt possible pour que les bateaux de pêche espagnols puissent naviguer de nouveau dans les eaux marocaines".



Le Royaume du Maroc et l’Union Européenne se sont entendus sur le contenu du futur accord de pêche durable et son protocole d’application, ont ils annoncé vendredi dans un communiqué conjoint.



"Les deux parties se sont ainsi mises d’accord sur les dispositions et améliorations apportées à ces textes afin d'en optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées, dans le respect des principes de gestion durable des ressources halieutiques et d’équité", a précisé la même source.