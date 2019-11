L'Espagne demande à l'UE d’augmenter les ressources allouées au Maroc pour lutter contre l’immigration clandestine

L’Espagne a demandé à l’Union européenne (UE) d’augmenter les ressources destinées au Maroc pour l’aider à lutter contre l’immigration clandestine.



Le Maroc doit être doté de ressources suffisantes pour faire face à l’immigration clandestine, a insisté le président du gouvernement espagnol en fonction, Pedro Sanchez, lors d’un point de presse conjoint, jeudi à Madrid, avec le président du Conseil européen élu, Charles Michel, en visite en Espagne.



Grâce à la coopération du Maroc, l’Espagne a réussi à réduire de plus de 50% le nombre d’arrivées de migrants illégaux sur les côtes espagnoles en 2019, s’est félicité, à cette occasion, le chef de l’exécutif espagnol.



Le ministère espagnol de l’Intérieur a fait état, récemment, d’une réduction de plus de 53% du nombre de migrants clandestins arrivés, par voie maritime, en Espagne entre le 1er janvier et le 30 octobre par rapport à la même période de l’année précédente.



Un total de 22.247 migrants ont gagné de manière illégale les côtes espagnoles à bord d’embarcations de fortune au 30 octobre dernier, contre 47.684 migrants pendant la même période de 2018, soit un recul de 53,3%, a précisé le ministère dans un rapport sur "l’immigration irrégulière janvier-octobre 2019".



Lors de cette même période, 1.030 embarcations étaient arrivées sur les côtes espagnoles, contre 1.775 embarcations entre le 1er janvier et le 30 octobre 2018, soit une régression de 42%.