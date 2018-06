L'Espagne, 2ème dans le classement des pays qui déversent le plus de déchets plastiques en Méditerranée (WWF)

Le plastique représente 95 pc des déchets qui flottent en Méditerranée qui a atteint "des niveaux record de pollution" par des micro-plastiques qui menacent les espèces marines et la santé humaine quand ils entrent dans la chaîne alimentaire, avertit cette étude intitulée "Un piège de plastique : libérons la Méditerranée du plastique".



Les micro-plastiques ont atteint un niveau record de concentration pour atteindre 1,25 million de pièces par kilomètre en Méditerranée, un niveau quatre fois plus élevé que l'île dite plastique, dans l'océan Pacifique, note l'étude, qui rappelle que de grands fragments de plastique affectent les espèces menacées et protégées comme les tortues de mer et les phoques moines .



Dans cette étude, qui inclut une feuille de route comportant des actions urgentes afin que les administrations, les entreprises et les citoyens s’engagent dans la lutte contre la pollution marine, le secrétaire général de WWF en Espagne, Juan Carlos del Olmo, souligne que "le problème du plastique est un symptôme du déclin général de la santé de la Méditerranée et doit servir pour lancer un appel à la prise d'une action réelle et commune".



Selon Giuseppe Di Carlo, directeur de la Marine WWF Initiative méditerranéenne, "le flux constant de ces déchets vers la Méditerranée, mer semi-fermée, provoque des niveaux records de concentration de micro-plastiques".



Seulement un tiers des 27 millions de tonnes de déchets plastiques produites chaque année en Europe et la moitié de cette matière qui se trouve dans les sites d'enfouissement sont recyclées, révèle l'étude qui précise que le plastique recyclé représente seulement 6 pc de l'ensemble consommé en Europe.