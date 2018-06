L'Emir du Qatar publie des documents portant approbation des projets de conventions entre le Maroc et Qatar

L’Emir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani a publié, mardi, des documents portant approbation des projets de conventions signés entre le Maroc et Qatar, relatifs à la coopération dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture.



Il s’agit de deux projets de conventions, signés à Marrakech le 27 décembre 2013. Le premier porte sur la prévention de la double imposition et la lutte contre l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, alors que le deuxième est relatif à la coopération dans le secteur industriel, rapporte l'agence de presse qatarie (QNA).



Il s'agit également de trois mémorandums d’entente relatifs à la reconnaissance mutuelle des diplômes conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, à la coopération dans le domaine de développement sociale, signés à Rabat le 11 mars 2014, et à la coopération dans le domaine agricole, signé le 12 mars 2018.



A rappeler que lors de la 7ème session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie, tenue en mars dernier à Rabat, le Maroc et Qatar ont procédé à la signature de 11 accords, mémorandums d’entente et programmes d’action couvrant plusieurs domaines.