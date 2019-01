L'Egypte va organiser la CAN-2019

L'Egypte sera prête pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football (15 juin-13 juillet), a assuré mardi à Dakar, M. Karam Kordy Abdel Fattah, membre du bureau de la fédération égyptienne de football.



"Tout sera en place d'ici le début de la compétition. J'espère que nous puissions offrir toutes les conditions de confort à nos hôtes", a-t-il déclaré à la presse à l'issue de la désignation de son pays pour accueillir la CAN-2019.



Le président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, a annoncé mardi dans la capitale sénégalaise, à l'issue du vote du comité exécutif de l'instance africaine, que le choix a été porté sur l'Egypte pour accueillir la CAN 2019, en remplacement du Cameroun.



"Ce n'est pas la première fois que l'Egypte organise un tel évènement. Nous serons prêts pour organiser une très belle CAN en 2019", a assuré M. Kordy.



"Nous avons l'infrastructure nécessaire, les stades, les hôpitaux, les hôtels, mais surtout plus de 100 millions de personnes qui aiment le football et qui vont aller aux stades pour soutenir les différentes sélections africaines", s'est-il réjoui.



L'Egypte, qui avait organisé quatre précédentes éditions de la CAN, dont la dernière remonte à 2006, était en concurrence avec l’Afrique du Sud.



En novembre dernier, le Cameroun s'est vu retirer l'organisation de la compétition, pour cause, notamment, de retards dans les travaux d’infrastructures. La Côte d'Ivoire accueillera l'édition 2023 et la Guinée celle de 2025.



Le Sénégal est choisi cette année pour organiser le gala des CAF awards où sera décerné, notamment, le titre du meilleur joueur africain de l'année.



L'international égyptien Mohamed Salah (Liverpool/Angleterre), est en compétition, pour ce trophée du Ballon d'Or africain, avec son coéquipier sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Angleterre).