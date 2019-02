L'Egypte est déterminée à relever les défis qui se posent à l'Afrique et à défendre les intérêts du Continent (El-Sissi)

L'Egypte est déterminée à relever les défis qui se pose à l’Afrique et à défendre les intérêts du Continent, a affirmé, dimanche à Addis-Abeba, le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi qui a pris la présidence de l’Union africaine pour l’année 2019.



M. El-Sissi qui intervenait à l’ouverture du 32eme sommet ordinaire de l’UA, a ajouté qu’il ne ménagera aucun effort pour renforcer les réformes institutionnelles et financières de l’Union, consolider les acquis et moderniser les outils et la capacité de l’UA afin de répondre aux attentes des peuples africains.



Le nouveau président de l’Union africaine a également mis l’accent sur la nécessité de développer les mécanismes de l'Union et de la Commission de l’UA, rappelant dans ce cadre les progrès réalisés dans le processus de réforme enclenché au sein de l'Union.



Il a également exprimé sa détermination à défendre les intérêts du Continent à travers une coordination des actions des pays africains, l’objectif étant l’instauration de la paix, la stabilité et la prospérité des pays africains.



Le continent doit intensifier les efforts et travailler la main dans la main pour faire taire les armes à l’horizon 2020, a plaidé le président égyptien qui a, par ailleurs, félicité les dirigeants africains pour la confiance placée en l’Egypte à la tête de l’Union africaine pour l’année 2019.



Le Sommet de l’Union qui a ouvert ses travaux auparavant, est marquée par le lancement du thème de l’année 2019 de l'Union africaine: «Année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées: Vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique».