L'Australie veut optimiser son partenariat avec le Maroc (président d'AACCI)

L'Australie ambitionne d'optimiser et d'étoffer son partenariat avec le Maroc, a affirmé, mardi à Melbourne (sud-est de l'Australie), M. Rolland Jabbour, président de la Chambre arabo-australienne de commerce et d'industrie (AACCI), estimant qu'il existe un potentiel énorme pour développer la coopération bilatérale.



A la tête d'une délégation, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a entamé lundi une visite de travail en Australie, destinée à renforcer les relations économiques entre Rabat et Canberra, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime.



"Nos pays ont des intérêts communs dans le commerce et l'investissement et nous partageons des valeurs similaires propices à la compréhension et à la coopération", a souligné M. Jabbour dans une déclaration à l'agence MAP en marge d’une cérémonie organisée à l'occasion de la visite d'une délégation marocaine présidée par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Aziz Akhannouch.



Pour l'Australie, la décision prise en 2017 d'ouvrir une mission diplomatique résidente à Rabat “illustre parfaitement l'intérêt croissant exprimé par Canberra pour renforcer nos relations bilatérales”, a relevé le président de l'AACCI, faisant savoir que cet intérêt s'illustre également par la mission de l'AACCI au Maroc en mars 2017 et la programmation d'une prochaine mission commerciale au Maroc en avril prochain.



Dans le cadre de cette nouvelle phase de relations “plus étroites” entre Canberra et Rabat , “je pense qu'il existe un potentiel énorme pour développer notre coopération bilatérale dans divers domaines”, a soutenu M. Jabbour.



S'agissant de la visite de la délégation marocaine, le patron de l'AACCI a relevé que cette initiative «s’inscrit en droite ligne avec nos intérêts mutuels et nos efforts pour enrichir et développer nos relations bilatérales”.



A la découverte des secteurs agricoles



« Cette visite permettra aux opérateurs marocains de découvrir des régions rurales clés de l'Australie, à Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud et en Australie-Méridionale, dans l’objectif de s'enquérir de l'expérience australienne dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la pêche maritime, l'aquaculture », a-t-il noté, ajoutant que cette initiative « intervient à un moment très important pour la coopération entre les deux pays ».



Rappelant que le commerce bilatéral actuel dépasse les 97 millions de dollars australiens, M. Jabbour a relevé qu'avec une population de 24 millions d'habitants en Australie et de plus de 34 millions au Maroc, “il existe des atouts substantiels pour développer davantage les opportunités de coopération bilatérale dans de nombreux secteurs, notamment l'agroalimentaire et la pêche, mais également l'industrie minière, l'éducation, en plus des échanges culturels et intellectuels”.



Revenant sur la signature, mi-janvier, de l'accord de pêche Maroc-UE qui fixe les conditions d’accès pour la flotte européenne et prévoit les exigences d’une pêche durable, le patron de l'AACCI a souligné que cet accord “revêt une importance significative puisqu'il constitue l'aboutissement d'un engagement dans un long processus de négociations, de dialogue politique et de validations juridiques”.



Et de souligner que l'accord "consacre également l'intégrité territoriale du Royaume et sa position fondamentale concernant le Sahara marocain».



A Melbourne, la délégation marocaine a rencontré la ministre de l'agriculture de l'Etat de Victoria, Mme Jaclyn Symes, et visité plusieurs établissements, notamment le centre Agri-Bio dédié à la recherche et aux technologies agricoles, et la société Mainstream, leader australien en technologies et systèmes d’aquaculture.



Cette étape a été également marquée par de nombreuses rencontres B2B entre les professionnels marocains et leurs homologues australiens.



Lors de cette visite, M. Akhannouch est accompagné de Mme Mbarka Bouaida, Secrétaire d’Etat chargée de la pêche maritime, et d’une importante délégation composée du président de la fédération des chambres de commerce, des présidents des chambres d’agriculture et des pêches maritimes, des professionnels des deux secteurs et de responsables des départements de l’agriculture et de la pêche maritime.