L’Australie veut interdire le retour de ses combattants à l’étranger pendant deux ans

Le gouvernement australien veut interdire le retour au pays de ses combattants à l'étranger pendant une période de deux ans, en vertu d’un projet de loi soumis au Parlement fédéral.



"Plus de 230 Australiens s'étaient rendus en Syrie ou en Irak pour combattre aux côtés des organisations terroristes depuis 2012, un certain nombre d'entre eux essayant de rentrer au pays maintenant après la chute de Daech", a indiqué le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton.



"Le gouvernement est déterminé à traiter ces cas d'aussi loin que possible de nos côtes, afin de s'assurer que si elles reviennent, ce serait sous le contrôle des autorités", a-t-il déclaré en présentant le projet de loi à la chambre basse jeudi.



Cette disposition a été soumise au parlement alors que les militaires australiens s'attendent à ce que l’organisation terroriste Daech soit déclarée vaincue en Syrie d'ici quelques jours ou quelques semaines.



"Nous estimons que dans quelques jours ou quelques semaines, les petites poches restantes des combattants dans cette zone pourraient être vaincues par les Forces démocratiques syriennes sur le terrain", a déclaré mercredi le chef d’état-major par intérim, David Johnston.