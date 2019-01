L’Australie reconnaît Juan Guaido président par intérim du Venezuela

L'Australie s'est jointe à plusieurs autres pays lundi pour reconnaître le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela jusqu’à la tenue des élections.



"L'Australie reconnaît et soutient le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, en tant que président par intérim, conformément à la constitution vénézuélienne et jusqu'à la tenue des élections", a souligné la ministre des Affaires étrangères australienne, Marise Payne, dans un communiqué.



Appelant à une "transition vers la démocratie au Venezuela dès que possible", la cheffe de la diplomatie australienne a exhorté toutes les parties à "œuvrer de manière constructive vers une résolution pacifique de la situation, y compris le retour vers la démocratie, le respect de l’Etat de droit et le respect des droits humains du peuple vénézuélien".



Cette reconnaissance intervient après celles de l’Union européenne, des Etats-Unis, du Canada et de plusieurs pays d’Amérique latine qui considèrent comme illégitime le second mandat présidentiel pour lequel Nicolas Maduro a été investi le 10 janvier.