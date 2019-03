L'Australie et Hong Kong signent un accord de libre-échange

L'Australie et Hong Kong ont signé, mardi à Sydney, un accord de libre-échange, qui a pour objectif de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays.



"En vertu de cet accord, un taux 0% sera appliqué sur tous les produits, alors que les conditions d'investissement dans les deux sens seront considérablement améliorées", a souligné le ministre du Commerce, Simon Birmingham.



Selon le ministre, des centaines d'entreprises australiennes dans les secteurs des finances, de la construction, des communications, de l'hôtellerie, de l'éducation, de la vente au détail, de la logistique et des services professionnels bénéficieront d'un meilleur accès au marché de Hong Kong.



Il s'agit du troisième accord de libre-échange qui attend la ratification du parlement qui sera issu des élections législatives fédérales de mai, aux côtés des accords conclus avec l'Indonésie et le Pérou.



Les discussions avec Hong Kong, le 12e partenaire commercial de l'Australie, avaient débuté depuis l'année dernière.



Hong Kong abrite la plus grande concentration d'entreprises australiennes à l'étranger. Les échanges commerciaux entre les deux économies ont atteint 18,8 milliards de dollars en 2017/18.



Hong Kong a été la cinquième source d'investissements étrangers en Australie à la fin de 2017, avec 116,6 milliards de dollars, alors qu’il a représenté la 47e destination des investissements étrangers australiens, avec 47,4 milliards de dollars.