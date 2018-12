L'Australie accueille le Nouvel An 2019 avec les traditionnels spectacles de feu d'artifices

Après les îles du Pacifique-Sud, la Nouvelle-Zélande, c'est au tour de l'Australie de tourner la page d'une tumultueuse année 2018 et à plonger dans un nouvel an empreints d'espoirs, notamment à travers le traditionnel feu d'artifice de Sydney.



A minuit pile (14h00 au Maroc), 1,5 million de spectateurs ont été invités à découvrir une féerie pyrotechnique de toutes les couleurs au-dessus de l'emblématique baie de Sydney et de son opéra photogénique.



Ainsi, le ciel de Sydney a brillé par pas moins de 25.000 projectiles, pesant en tout 8,5 tonnes, soit 500 kilos de plus que l'an passé, pour un budget total de 6 millions de dollars australiens (3,7 millions d’euros), dans un spectacle pyrotechnique qui a duré 12 minutes.



Sous les yeux des visiteurs, les compositions pyrotechniques ont formé des coquillages, des cœurs, des smileys et des fleurs avec des couleurs éblouissantes.



Selon le maire de Sydney, Clover Moore, les célébrations du Nouvel An dans le baie de Sydney sont "les plus spectaculaires jamais vues".



“C’est un événement qui rassemble notre communauté diverse et multiculturelle et des milliers de visiteurs internationaux autour de notre baie contribue de plus de 100 millions de dollars à l’économie australienne”, a déclaré le maire Moore à la presse, ajoutant que "cela met Sydney en vue sur la carte du monde", a-t-il ajouté.



En fait, des milliers de personnes se sont rendues, depuis la veille, aux endroits offrant la meilleure visibilité sur l’Opéra et le Sydney Harbour Bridge. Malgré la pluie et la tempête, les visiteurs n'ont pas quitté les lieux. Et ils ne l'ont pas regretté.



La cérémonie s'est déroulée sous haute sécurité avec le déploiement de dizaines d'unités de police, qui ont effectué des patrouilles toute la nuit pour lutter contre les comportements antisociaux et faire face à tout incident qui pourrait gâcher cette fête.