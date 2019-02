L'Assemblée générale de l’ONU confirme la nomination de la Danoise Inger Andersen à la tête du PNUE

L’organe plénier des Nations-Unies a ainsi procédé à l’élection de Mme Andersen pour un mandat de quatre ans au poste de Directeur exécutif du PNUE.



Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait annoncé samedi son intention de nommer cette technocrate danoise à la tête de l’agence onusienne chargée de la protection de l'environnement.



Mme Andersen est actuellement directrice générale de l'Union internationale pour la conservation de la nature, poste qu'elle occupe depuis 2015. Elle a précédemment occupé divers postes de direction à la Banque mondiale et aux Nations-Unies, tout récemment en tant que vice-présidente de la région MENA à la Banque mondiale et vice-président du développement durable et chef du groupe consultatif du conseil du Fonds international de recherche agricole.



Son prédécesseur à la tête du PNUE, Erik Solheim avait démissionné en novembre dernier, sur fond de critiques sur ses dépenses de voyages jugées excessives par un audit interne de l'ONU.