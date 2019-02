L'Arabie saoudite remplace son ambassadeur à Washington

La princesse Rima bent Bandar a été nommée au poste d'ambassadrice à Washington. Elle remplace le prince Khaled ben Salmane, frère cadet du puissant prince héritier Mohammed ben Salmane, nommé ministre adjoint de la Défense.



La princesse est la première femme à occuper ce poste.



L'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi début octobre dans le consulat saoudien à Istanbul par un commando venu de Ryad a profondément terni l'image des dirigeants saoudiens et embarrasse l'administration américaine, soucieuse de préserver son alliance stratégique avec le royaume saoudien.



Le Sénat américain a jugé que Mohammed ben Salmane était "responsable" du meurtre de Khashoggi, qui collaborait notamment au Washington Post.



Mais Ryad a toujours nié catégoriquement l'implication du prince héritier, mettant en cause des responsables moins haut placés, présentés comme des éléments "incontrôlés" et actuellement devant la justice saoudienne.



Une autre résolution adoptée par les sénateurs américains en décembre appellait le président Donald Trump à "retirer les forces armées américaines des hostilités au Yémen ou affectant le Yémen, sauf les forces américaines engagées dans des opérations visant Al-Qaïda ou des forces associées".



Ryad est à la tête d'une coalition internationale qui soutient les forces progouvernementales contre les rebelles Houthis.