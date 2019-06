L'Arabie saoudite lance de nouveaux permis de séjour

L'Arabie saoudite a lancé dimanche un nouveau programme d'octroi de permis de séjour destiné à attirer les investissements potentiels de riches expatriés, le royaume pétrolier cherchant à diversifier son économie.



Le programme propose un permis de résident permanent pour 800.000 riyals (187.000 euros) et un permis d'un an renouvelable pour 100.000 riyals (23.400 euros), selon un portail d'inscription en ligne.



Le projet a été approuvé par le gouvernement saoudien le mois dernier, mais le portail a commencé à accepter les dossiers de candidature dimanche.



Les permis permettront aux expatriés de créer des sociétés sans garant saoudien, d'acheter des biens immobiliers et de parrainer les visas pour leurs proches.



Selon des analystes, le programme bénéficiera en grande partie aux riches Arabes qui vivent dans le royaume depuis des années sans résidence permanente ou aux représentants de multinationales qui cherchent à s'implanter dans le pays.



Cette mesure vise également à accroître les recettes non pétrolières du royaume qui cherche à diversifier son économie.



L'Arabie saoudite compte actuellement quelque 10 millions de travailleurs étrangers, dont beaucoup sont soumis à ce que les militants syndicaux qualifient de règles de résidence restrictives.



Ils sont généralement parrainés par un employeur saoudien et sont tenus d'obtenir un visa de sortie et de retour chaque fois qu'ils quittent le royaume.



L'Arabie saoudite a connu un fort exode de travailleurs étrangers ces dernières années après l'augmentation de taxes les frappant et l'interdiction qui leur a été faite d'exercer dans certains secteurs.



Le royaume a également durci ses campagnes contre les immigrés clandestins, expulsant ces deux dernières années des centaines de milliers de personnes.