L'Arabie saoudite confirme l'arrestation de onze princes qui protestaient

Un média lié au gouvernement, le site Sabq, avait annoncé samedi que ces princes avaient été arrêtés après s'être rassemblés près d'un palais historique de Ryad, le Qasr al-Hokm, en signe de protestation contre une décision du gouvernement de cesser de payer leurs factures d'eau et d'électricité.



Ces princes réclamaient aussi une compensation pour la condamnation à mort d'un de leurs cousins, déclaré coupable de meurtre et exécuté en 2016, a indiqué le ministre de la Justice, Saud al-Mojeb.



"Bien qu'ils aient été informés que leurs demandes n'étaient pas légales, les onze princes ont refusé de quitter l'endroit, perturbant la paix et l'ordre publics", a dit le ministre dans un communiqué publié par le ministère saoudien de l'Information.



"Après leur arrestation, ils ont été inculpés d'un certain nombre de chefs d'accusation liés à leurs délits", ajoute le communiqué.



Les onze princes sont détenus dans la prison de haute sécurité de Al-Hayer, au sud de Ryad.



L'Arabie saoudite a adopté au cours des deux dernières années une série de mesures d'austérité pour augmenter les recettes et réduire les dépenses, alors que la baisse mondiale des prix du pétrole a entraîné des déficits publics croissants.



L'effort du royaume pour diversifier son économie, très dépendante du pétrole, est lié à l'arrestation en novembre de plus de 200 princes au cours d'une purge anti-corruption menée par le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane. (afp)